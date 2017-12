Η ομάδα εθελοντών του 5ου Δημοτικού Κιλκίς

Ομάδα εθελοντών συγκρότησε φέτος για 9η συνεχόμενη χρονιά το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς με μαθητές και μαθήτριες από τις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Κάθε χρόνο η ομάδα αριθμεί από 60 ως 80 μέλη, που μοιράζονται σε μικρότερες ομάδες στις 5 ημέρες της εβδομάδας. Τις ομάδες συντονίζουν εθελοντές της ΣΤ’ τάξης κι έχουν καθημερινά καθήκοντα εφημερίας, ποτίσματος, καθαριότητας, φροντίδας του αθλητικού και άλλου υλικού του σχολείου και προσφέρουν βοήθεια στα μικρότερα παιδιά.

Κάθε ομάδα μπορεί να πάρει έξτρα πρωτοβουλίες κι έτσι οργανώνεται η ανακύκλωση διαφόρων υλικών, το στόλισμα του σχολείου σε γιορτές, καθώς και το συμμάζεμα μετά, αλλά προτείνουν και δράσεις εκτός σχολείου εθελοντικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Από τις πιο σημαντικές δράσεις των εθελοντών όλα αυτά τα χρόνια είναι δενδροφυτεύσεις και καλλωπισμός του σχολείου, αλλά και δημόσιων χώρων, καθαρισμός και ανακύκλωση, συμμετοχή σε μεγάλες, πανελλαδικές και διεθνείς εθελοντικές δράσεις όπως το global days of action, let’s do it Greece, litter less, Νοιάζομαι και Δρω, συγκέντρωση και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη κ.ά. Για πολλές από αυτές τις δράσεις έχουμε βραβευτεί, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που συνεχίζουμε…

Τα παιδιά, μέσα από το πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται, παίρνουν πρωτοβουλίες, αποκτούν αυτοπεποίθηση και γίνονται ενεργά μέλη της σχολικής ζωής, παίρνοντας μαθήματα πραγματικής ζωής, ώστε να εξελιχτούν σε ενεργούς πολίτες. Κάθε χρόνο το πρόγραμμά μας εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και βασίζεται πια στην φιλοσοφία των Ομοτίμων.

Η φετινή δραστηριότητα

Για φέτος η ομάδα αποφάσισε να οργανώσουμε βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης, μετά το πέρας των μαθημάτων, με γονική συναίνεση κι η συμμετοχή είναι μεγάλη.

Ήδη υλοποιήθηκαν το δυο από τα έξι εργαστήρια που περιελάμβαναν παιχνίδια ενεργοποίησης, αποσαφήνιση εννοιών (εθελοντής – ενεργός πολίτης), έρευνα για τις εθελοντικές (ΜΚΟ) οργανώσεις και μικρές παρουσιάσεις σε ομάδες, το Δέντρο του «θέλω» και του «μπορώ», παιχνίδια χαλάρωσης κι αποτίμηση της δράσης.

Τα παιδιά έφυγαν ευχαριστημένα και περιμένουν με χαρά το επόμενο εργαστήρι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που το ανέλαβαν, Μπόσκου Κατερίνα και Ντίνου Αφροδίτη, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένες από τη συμμετοχή και το αποτέλεσμα.