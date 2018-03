And the Oscar goes to...

Η πιο λαμπερή βραδιά της έβδομης τέχνης έφτασε. Η 90η τελετή των Βραβείων Όσκαρ έρχεται το βράδυ της Κυριακής - ξημερώματα Δευτέρας και οι στοιχηματικές επιλογές δε θα μπορούσαν να λείπουν!

Κυριακή έφτασε και μαζί έφτασε και το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Ποιος το περίμενε όμως, ότι ένα "Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός" δε θα ήταν η πραγματικά μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Λίγο τα τελευταία γεγονότα του ελληνικού πρωταθλήματος, λίγο η "καθίζηση" του Παναθηναϊκού έχει κάνει λίγο "άνοστο" το μεγάλο ντέρμπι της χώρας.

Κι αν δεν είναι -θα μου πείτε- το "αιώνιο ντέρμπι" της χώρας, η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, τότε ποια είναι; Η απάντηση είναι μια και… σοκάρει! Τα Όσκαρ!

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η έβδομη τέχνη βιώνει τον δικό της "τελικό Τσάμπιονς Λιγκ". Η ημέρα που άπαντες ασχολούνται με ηθοποιούς, ταινίες, κόκκινο χαλί και Χόλιγουντ. Για μια ακόμα χρονιά, τα μεγάλα φαβορί έχουν βγει και η πρόβλεψη, αν αυτή δεν είναι στο φαβορί, καταντάει να χαρακτηρίζεται "τρέλα".

Εικοσιτέσσερα αγαλματίδια ψάχνουν κάτοχο. Εικοσιτέσσερα στοιχήματα (συν τα ειδικά) ψάχνουν νικητή! Τι έχουμε όμως για φέτος στις μεγάλες κατηγορίες; Στο μεγάλο βραβείο, αυτό της καλύτερης ταινίας, δυο είναι οι βασικοί υποψήφιοι. Το "Τρεις ταμπέλες έξω από το Έμπινγκ, Μισούρι (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)" (1.85) του Μάρτιν ΜακΝτόνα, (ο οποίος -περιέργως- δεν είναι υποψήφιος στο όσκαρ σκηνοθεσίας) και το "Σχήμα του Νερού (Shape of Water)" (2.75) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Στα της σκηνοθεσίας μιας και το ανοίξαμε αυτό το κουτί, ο Ντελ Τόρο είναι το μεγάλο φαβορί για την ταινία του (1.08) με τον Κρίστοφερ Νόλα ν' ακολουθεί για το "Δουνκέρκη (Dunkirk)" (15.00). Δεδομένου δε, του "εμπάργκο" που δέχεται ο Νόλαν για τα μεγάλα βραβεία, καταλαβαίνουμε πως η υποψηφιότητα του Ντελ Τόρο είναι δύσκολο να σπάσει.

Στα βραβεία ρόλων, τα φαβορί είναι και φέτος "ακλόνητα". Ο εκπληκτικός -ως Ουίνστον Τσόρτσιλ- Γκάρι Όλντμαν (1.05) στο Α' Αντρικό, η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (1.03) για το "Τρεις Πινακίδες έξω από το Εμπίνγκ) στο Α' Γυναικείο, ο Σαμ Ρόκγουελ στην ίδια ταινία (1.13) για το Β' Ανδρικό και η Άλισον Τζάνεϊ (1.14) για το Β' Γυναικείο είναι τα φετινά φαβορί. Όσκαρ όμως είναι, δεν είναι δύσκολο να γίνουν "θαύματα".

Από κει και πέρα, υπάρχουν πολλές κατηγορίες για όλα τα γούστα! Ένα που χρειάζεται πιστεύω ν' αναφέρω είναι πως συνήθως, οι "εμπορικές" ταινίες που δεν παίρνουν μεγάλα Όσκαρ, παίρνουν πολλά σε αριθμό. Όπως για παράδειγμα το Inception του Νόλαν πριν λίγα χρόνια δεν κέρδισε κάποιο μεγάλο Όσκαρ, αλλά κέρδισε τέσσερα! Φέτος το "Δουνκέρκη-Dunkirk" του Νόλαν μοιάζει μια τέτοια περίπτωση, αφού είναι υποψήφιο για 8 Όσκαρ και το πρώτο φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, (Τρεις πινακίδες έξω από το Εμπίνγκ) είναι υποψήφιο για 7 αγαλματάκια. Το να πάρει περισσότερα όσκαρ η Δουνκέρκη του Νόλαν πληρώνει στο 3.20 (!) το Value της ημέρας κατ' εμέ.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ποιος ευχαριστήριος λόγος θα είναι μεγαλύτερος σε διάρκεια! Ένα πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό στοίχημα. Φαβορί είναι ο Α' Γυναικείος Ρόλος, καθώς τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ, έχουν δώσει αρκετές αφορμές για "μεγάλους" λόγους.

