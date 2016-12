Κιλκίς: Συναυλία στο «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» με το Γιώργο Γελαράκη

Μια ξεχωριστή συναυλία μας περιμένει σήμερα Τετάρτη στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κιλκίς στις 7.30 το βράδυ με το Γιώργο Γελαράκη.

Ο Γιώργος Γελαράκης, γεννήθηκε στη Βέροια και ξεκίνησε την πορεία του στα μουσικά δρώμενα της χώρας το 2007. Έχει στο ενεργητικό του πολλές εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ, openings σε συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών (Β.Παπακωνσταντίνου, Χ.Θηβαίος, Π.Κατσιμίχας, Φ.Πλιάτσικας, Λ.Παπαδόπουλος κ.ά.) και σημαντικές διακρίσεις σε διαγωνισμούς τραγουδιού του musicheaven.gr.

Το 2013 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ονειροποιός» με δικές σου συνθέσεις και στίχους. Το Δεκέμβριο του 2015 κυκλοφορεί το 2ο προσωπικό του album με τίτλο «Η πόλη μια άδεια αγκαλιά» από την MLK, ένα μείγμα με swing, ska, rock αλλά και χαμηλόφωνες μελωδίες.

Υπέροχα τραγούδια θα μας ταξιδέψουν όπως Στης πικροδάφνης τον ανθό σε funk version, η Φραγκοσυριανή σε reggae version, Δε ζητάω πολλά του Κ.Μαραβέγια, Μαντάμ του Π.Μουζουράκης, Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο του Β.Παπακωνσταντίνου, Σα να μην πέρασε μια μέρα του Γ.Δημητριάδης, Hit the road jack των Tainted love, Should i stay should i go, Hey nanana και πολλά πολλά ακόμη.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ετοιμάζεται για την Πρωτοχρονιά!

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 17.30 ένα ακόμη παραμύθι με την Κική Βέλκου περιμένει τα παιδιά ενώ στις 18.30 μη χάσετε το Santa Run party από τον Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς με Christmas songs.

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 17.30 ένα διαδραστικό παραμύθι με κούκλες από το θίασο “Παραμυθόδεντρο” (Κατιφένια Αρβανιτίδου), στις 18.00 μουσικά παιχνίδια με λέιζερ και εφέ χιονιού και στις 19.00 Παραδοσιακά ποντιακά κάλαντα και τραγούδια με το Στάθη Πορφυρίδη.

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα ξεκινά από τις 10.30 το πρωί με τη μπάντα του Κιλκίς να σας λέει τα κάλαντα, ξυλοπόδαροι, εμψυχωτές και μασκότ σας περιμένουν για παιχνίδια και παρουσίαση πολεμικών τεχνών από τον αθλητικό σύλλογο “ΑΘΛΟΣ” .

Στις 17.30 “Ο Αη Βασίλης έρχεται..” με συνοδεία κιθάρας και παιχνίδια με λέιζερ, στις 18.00 θα κάνουμε το μουσικό αποχαιρετισμό του 2016 και στις 19:00 Συναυλία από τοπικό μουσικό σύνολο με τίτλο : “Χριστούγεννα στο Κιλκίς”.