Υποψήφιοι για τις εκλογές ΕΛΜΕ

Λεπτομέρειες
Κατηγορία: Kilkis24
Δημιουργηθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016
Επισκέψεις: 110

kalpi-ekloges-001

Οι υποψήφιοι των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ), που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, για τις εκλογές ΕΛΜΕ είναι οι εξής:

  • ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ19
  • ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ03
  • ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ06
  • ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17
  • ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11
  • ΡΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02
  • ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11
  • ΤΡΟΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02

ΓΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ 04

Η Προοδευτική Ενότητα

Οι υποψήφιοι της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Δ.Ε. Κιλκίς, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κιλκίς είναι οι:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βιβή)
ΖΑΓΓΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κιλκίς
ΥΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ (Βάνα)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βιβή)
ΖΑΓΓΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Πηγή

 

προσφορές deals

Τελευταία νέα

Δες το σπίτι σου με το Street View της...

Αναρτήθηκε στις 30/12/2016, 10:50 από admin
google-street-view-kilkisΤο Κιλκίς συμπεριλαμβάνεται στην κάλυψη της νέας υπηρεσίας της Google Street View. Πληκτρολόγησε τη διεύθυνσή σου στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και δες να...
Περισσότερα
1548170

Φιλικά της Ακαδημίας του...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
philika-tis-akadimias-tou-aetouΤην Κυριακή 18 Δεκεμβρίου ο ΑΕΤΟΣ έπαιξε φιλικά παιχνίδια με την αντίστοιχη Ακαδημία του ΑΧΙΛΛΕΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ στο κλειστό του ΑΧΙΛΛΕΑ στη Θεσσαλονίκη....
Περισσότερα
110

Δήλωση για τους συμβασιούχους |...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
dilosi-gia-tous-sumvasiouchous-kilkis24Ο Τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Κιλκίς, κ. Γιώργος Γεωργαντάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Δικαιοσύνη, με ένα...
Περισσότερα
70

»ΚΟΛΙΝΤΕ» από τους «Παίονες»...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
»kolinte»-apo-tous-«paiones»-goumenissas»ΚΟΛΙΝΤΕ» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας »ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ», την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 μ.μ στο προάυλιο χώρο του Δημαρχείου...
Περισσότερα
70

Η γιορταστική συναυλία των...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
i-giortastiki-sunaulia-ton-«paionon»Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η χριστουγεννιάτικη συναυλία του τμήματος της Μικτής Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας »ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ», την Κυριακή...
Περισσότερα
70

Κιλκίς: Τρία σχολεία με Πράσινη...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
kilkis-tria-scholeia-me-prasini-simaiaΤρία σχολεία του Κιλκίς βραβεύτηκαν με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων, λόγω των δράσεων που υλοποίησαν για το Περιβάλλον και την Αειφορία....
Περισσότερα
70

Μετέφεραν και ενταφίαζαν λύματα |...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
metepheran-kai-entaphiazan-lumata-kilkis24Συνελήφθησαν χθες (Τρίτη) το μεσημέρι και το απόγευμα σε αγροτική περιοχή του Κιλκίς από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς τρεις ημεδαποί...
Περισσότερα
70

Είναι το ευρώ το...

Αναρτήθηκε στις 22/12/2016, 16:45 από Kilkis Today
einai-to-euro-to-katallilo……νόμισμα για την Ελλάδα; Του Κωνσταντίνου Βέργου. Οι δύο σημαντικότερες αιτίες κατάρρευσης των οικονομιών παγκοσμίως είναι η κρίση στο νόμισμα και η...
Περισσότερα
60
Αρχική

Η ιστοσελίδα  kilkistoday.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Μάθε περισσότερα