Υποψήφιοι για τις εκλογές ΕΛΜΕ
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Kilkis24
- Δημιουργηθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016
- Επισκέψεις: 110
Οι υποψήφιοι των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ), που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, για τις εκλογές ΕΛΜΕ είναι οι εξής:
- ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ19
- ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ03
- ΜΕΓΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΕ06
- ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11
- ΡΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02
- ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11
- ΤΡΟΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02
ΓΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ 04
Η Προοδευτική Ενότητα
Οι υποψήφιοι της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Δ.Ε. Κιλκίς, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κιλκίς είναι οι:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βιβή)
ΖΑΓΓΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Κιλκίς
ΥΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ (Βάνα)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βιβή)
ΖΑΓΓΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ