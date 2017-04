Πραγματικά... Μεγάλη Τετάρτη!

Προημιτελικά στο Τσάμπιονς Λιγκ, ημιτελικά κυπέλλου Ελλάδος αλλά και Football League στο πρόγραμμα για σήμερα

Μεγάλη Τετάρτη λόγω φυσικά της Χριστιανικής εορτής του Πάσχα, αλλά και ποδοσφαιρικά να το δεις παλι "Μεγάλη Τετάρτη" τη λες! Με ματσάρες στο Τσάμπιονς Λιγκ, ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας αλλά και Football League!

Ας τα πάρουμε όμως με χρονική σειρά τα πράγματα. Νωρίς το μεσημέρι, από τις 14:30 και μέχρι τις 16:00 έχει Football League το πρόγραμμα. Πάντα απρόβλεπτο το δεύτερο στη τάξη πρωτάθλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ε μέρες που είναι θα δούμε και κανά... θαύμα στα "ανοιχτά μέτωπα" στην παραμονή και στην άνοδο.

Συνεχίζουμε με κύπελλο Ελλάδας. Στις 19:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη "Λεωφόρο" για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Οι δυο ομάδες μπορεί να έπαιξαν πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει άνετα με 3-0, αλλά το ματς του κυπέλλου δε θα έχει καμία σχέση με το ματς του πρωταθλήματος. Οι "πράσινοι" θα παραταχθούν πάνοπλοι και στην έδρα τους και ο ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα... ε δεν λες ότι περνάει καλά. Προβλέπεται ντέρμπι με τα όλα του.

Last but not least που λένε και στο χωριό μου. Τελευταίο χρονικά, αλλά σημαντικότερο γεγονός της ημέρας. Προημιτελικοί Τσαμπιονς Λιγκ. Δυο ματς. Η Μπάγερν απέναντι στη Ρεάλ σ' ένα από τα πιο "ιστορικά" ζευγάρια της διοργάνωσης. Δεν είναι είδηση ότι πρόκειται για δυο από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, άρα μια "μάχη" μεταξύ τους φαντάζεστε πόσο ενδιαφέρουσα μοιάζει. Ο "δάσκαλος", Κάρλος Αντσελότι απέναντι στο "μαθητή" του, Ζιντεντίν Ζιντάν. Και η Ρεάλ με την κάκιστη προϊστορία στο Μόναχο, που όμως την τελευταία φορά που έπαιζε εκεί, έριξε "τεσσάρα" και πήγε στον τελικό όπου κατέκτησε το 10ο Τσάμπιονς Λιγκ. Στο άλλο ζευγάρι, έχουμε Ατλέτικο - Λέστερ. Θεωρητικά μεγάλο φαβορί η Ατλέτικο, αλλά αν μια ομάδα είναι αουτσάιντερ που φοβίζει αυτή είναι η Λέστερ!

